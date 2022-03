Thiaguinho completa 39 anos e ganha declaração de Carol Peixinho

Thiaguinho e Carol Peixinho anunciaram que estão namorando. Foto: Instagram/@thbarbosa

O cantor Thiaguinho completou 39 anos nesta sexta-feira, 11. Para celebrar a data, Carol Peixinho fez uma homenagem para ele com direito a declaração de amor.

Em uma imagem publicada no stories do Instagram da ex-BBB é possível ver alguns balões com as frases: "felicidades, meu amor" e "te amo". Além disso, também teve um pequeno bolo de chocolate.

Na publicação, ela também deixou uma mensagem para ele. "Te amo e te celebro todos os dias", escreveu. No seu próprio perfil, o cantor publicou um stories agradecendo o gesto da amada. "Você é tão linda. Obrigado por existir. Amo você."

Os dois anunciaram que estão juntos no dia 25 de fevereiro com uma publicação nas redes. No entanto, especulações sobre o namoro já aconteciam desde novembro do ano passado.