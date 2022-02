Thiaguinho assume namoro Carol Peixinho: 'Luz pra tudo que é lado'

Thiaguinho assume namoro com Carol Peixinho com post no Instagram: 'Luz pra tudo que é lado'. Foto: Instagram/@thbarbosa

O amor está no ar! Depois de muitos rumores, Carol Peixinho e Thiaguinho assumem namoro. Em foto pulicada no perfil do Instagram do cantor, nesta sexta, 25, os dois apareceram coladinhos e o cantor escreve: "Luz pra tudo que é lado! No céu, no nosso olhar, no nosso coração… E que seja sempre assim…Iluminado! Felizão com a sua luz”.

A ex-BBB também usou a rede social para anunciar o romance e publicou a mesma foto com a legenda: "Minha felicidadezona de todo dia". Os fãs e amigos adoraram a novidade e aproveitaram os comentários das publicações para demonstrar apoio ao novo casal. "Deu a foto, agora o povo acalma! Casalzão", escreveu João Vicente. "É sobre isso! Deus abençoe vocês", desejou Léo Santana.

As suposições sobre o romance do cantor com Carol Peixinho já aconteciam desde novembro de 2021, depois que a influenciadora foi vista e fotografada no palco durante um show do pagodeiro. Mesmo nunca gostando de falar sobre a sua vida pessoal publicamente, Thiaguinho tem evitado a imprensa desde que esses rumores começaram.

Fernanda Souza e Thiaguinho terminaram o casamento há mais de dois anos, mas os dois mantêm uma amizade. Tanto que eles trocaram mensagens no Instagram após a atriz anunciar um novo projeto profissional e até usaram apelidos carinhosos nos comentários.

Essa conversa aconteceu em um post de Fernanda, quando ela anunciou que será apresentadora do Iron Chef Brasil, na Netflix. "Sras e Srs: a era sábatica acabou. Depois de três anos sem apresentar, não resisti ao convite da Netflix e suspendi as 'férias'", contou a atriz e apresentadora toda empolgada.

Na publicação, Thiaguinho comentou: "Tudum! Sucesso, né! Como tudo que você faz! Vai com tudo, Ferdi!". "Mais uma, Dezi! Obrigada por torcer por mim sempre! Com tudo! Pra cima", respondeu Fernanda.