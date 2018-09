Thiago Martins pede desculpas após ser acusado de assediar segurança em show

Thiago Martins. Foto: Globo/João Cotta/Divulgação

Thiago Martins é vocalista do Sorriso Maroto há alguns meses e, no sábado, 8, fez uma apresentação com o grupo no qual insiste em chamar a atenção de uma segurança. O vídeo do artista constrangendo a mulher e até acariciando-a circulou nas redes sociais nos últimos dias e ele foi acusado de assédio. Após a repercussão, ele se pronunciou.

"Todos que me conhecem e acompanham meu trabalho sabem que tenho o costume de brincar durante os shows, sempre modifico as letras e interajo com as pessoas próximas do palco, independente de gênero ou qualquer outra característica. Talvez meu erro tenha sido ser brincalhão ou performático demais com uma pessoa que estava trabalhando", disse Thiago no Instagram.

No vídeo gravado durante o show que circula nas redes, Thiago canta e fica olhando para a segurança, que o ignora. Ele então a questiona: "Nenhuma olhadinha?", e um colega de grupo o interrompe, dizendo que a mulher estava trabalhando. Entretanto, ele não desiste e em outro momento se abaixa e começa a acariciar a cabeça da segurança, que permanece sem reação.

Em seu vídeo de esclarecimento publicado nesta quinta-feira, 13, porém, Thiago garante que já conversou com a segurança, chamada Flávia. "Entendo que a atitude pode ter sido mal interpretada e que alguns acreditem que ultrapassei limites. Por isso, faço questão de esclarecer que jamais tive a intenção de causar constrangimento e muito menos ofender a Flávia, profissional que respeito muito, assim como todos aqueles que trabalham comigo. Eu nunca tive a intenção de faltar com respeito a qualquer profissional, eu já liguei para a Flávia, já ficou tudo bem, esse assunto pra gente está enterrado", disse.