Thiago Martins estreia como vocalista do Sorriso Maroto: 'Uma noite mágica'

Thiago Martins. Foto: Instagram/@tgmartins

Thiago Martins é bastante conhecido pelo seu trabalho como ator, mas ele também é músico e, no último sábado, 31, estreou como vocalista do Sorriso Maroto.

Bruno Cardoso, que costumava ser o líder do grupo de pagode, foi diagnosticado com miocardite e se afastou por tempo indeterminado.

Em seu Instagram, Thiago compartilhou diversas fotos tiradas no show e agradeceu pelo momento. "Ontem vivi uma noite mágica em Senhor do Bonfim ao lado dos meus amigos do Sorriso Maroto", escreveu ele na legenda.