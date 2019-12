Thiago Lacerda é levado para a delegacia acusado de portar maconha

O ator Thiago Lacerda Foto: Reprodução/Instagram

Thiago Lacerda foi levado por policiais para a 14ª delegacia de polícia do Leblon, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, 20, acusado de estar com maconha.

O caso foi registrado como porte de entorpecente para uso próprio e encaminhado ao juizado especial criminal.

Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a "pequena quantidade" de droga foi encaminhada ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e o ator foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de toxicologia.

A Coluna de Leo Dias afirmou ter recebido nota exclusiva da assessoria de imprensa do artista neste sábado, 21, com as seguintes informações: "Thiago Lacerda foi retido ontem pela polícia do RJ com suspeita de estar consumindo maconha. O ator foi levado para fazer perícia e nada foi constatado, assim sendo, foi liberado pelo delegado no mesmo dia."