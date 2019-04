Thiago Gagliasso é nomeado para Secretaria de Cultura do Rio

Thiago Gagliasso faz parte da equipe da Superintendência de Artes da Secretaria de Cultura do Estado do RJ. Foto: Instagram/@thigagliasso

Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso, foi nomeado para um cargo na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro (SECECRJ). Na última quinta-feira, 18, ele compartilhou uma imagem no Instagram que confirmava o novo emprego e disse que espera "dar o máximo, sempre com transparência e aberto a novas ideias".

Em nota, a Secretaria informou que Thiago, também ator, entrou para o cargo em comissão de assistente da Superintendência de Artes no dia 26 de fevereiro deste ano, com publicação no Diário Oficial no dia 28 de fevereiro. Ele trabalha de segunda-feira a sexta-feira, como os demais funcionários da pasta.

"Influenciador digital, Gagliasso está trazendo a experiência do seu canal no YouTube e perfil no Instagram para as redes sociais da SECEC. O mundo digital é uma das vertentes da Economia Criativa, setor no qual o Estado do Rio de Janeiro é o principal polo de criatividade do país, contando com mais de 99 mil postos de trabalho", disse o comunicado.

A Secretaria destaca também o projeto social de formação de atores desenvolvido por ele na Beija-Flor, em Nilópolis. "Thiago está fazendo a interface com o mundo artístico, apresentando sugestões de parcerias para serem analisadas pela Superintendência de Artes", complementa o órgão.

