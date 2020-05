Thiago Fragoso comemora nascimento do segundo filho: 'meu segundo Sol'

O ator Thiago Fragoso e a mulher dele, a atriz Mariana Vaz. Foto: Instagram/@thiagofragoso

O ator Thiago Fragoso celebrou o nascimento de Martin, segundo filho dele com a mulher Mariana Vaz, por meio de uma publicação no Instagram neste sábado, 2. Eles, que anunciaram a gravidez em dezembro do ano passado, já são pais de Benjamin, de nove anos.

"E meu segundo Sol chegou. A vida faz todo o sentido. A vida é boa demais. Bem-vindo, Martin!", escreveu ele na legenda da foto.

Na imagem, aparece a pequena mão do recém-nascido encostada nos dedos do ator, que também falou sobre a mulher no post. "Parabéns, meu amor! Você foi incrível como sempre. Não há melhor pessoa para viver essa nova aventura", disse.

No dia 28 de abril, Fragoso publicou uma foto com Mariana e falou da ansiedade de esperar o nascimento do bebê. "Nesse finalzinho parece que o tempo não passa! Sou muito sortudo de estar nessa aventura com você."

