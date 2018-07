Thiago, ex-dupla de Thaeme, é preso

Thiago Servo, ex-vocalista da dupla Thaeme e Thiago, foi preso por não pagar pensão da filha. Foto: Reprodução/Facebook

O ex-vocalista da dupla Thaeme e Thiago, José Lázaro Servo, conhecido como Thiago Servo, passou sua primeira noite preso no 1º DP de Jacareí (SP). O cantor foi preso no último sábado, 9, porque deve R$ 500 mil da pensão de sua filha. Ele foi detido antes de uma apresentação que iria fazer numa casa de shows.

O cantor deve continuar na carceragem e não ser levado para uma penitenciária, como ocorre com os presos normalmente. Isso porque, no caso de dívidas de pensão, o preso não é transferido. Ele deve ficar lá por no mínimo um mês.

Ele só pode sair da prisão se pagar a dívida ou fizer um acordo com a ex-esposa. O valor que ele deve refere-se a um ano de dívida.