Theo Becker usa Instagram para pedir emprego a autora da Record TV

Você se lembra de Theo Becker, provavelmente o personagem mais marcante que já passou pelo reality show A Fazenda, quando acabou se desentendendo com a maior parte dos participantes?

Ele chamou atenção novamente na última segunda-feira, 1º, ao pedir emprego por meio de sua conta no Instagram. "Se eu tiver essa oportunidade, quero fazer o melhor trabalho da minha vida. Por vocês estudarei o triplo do que estou acostumado para gravar uma cena", disse, publicando uma imagem em que a hashtag '#TheoBeckerEmApocalipse' aparecia em primeiro lugar como assunto mais comentado do Twitter.

"Quero dar continuidade à minha carreira na Record, que foi interrompida três anos antes de terminar meu contrato em 2012", prosseguiu ele, que fez questão de marcar o perfil de Vivian de Oliveira, autora de novelas que escreverá Apocalipse, próxima atração da Record TV.

Porém, Theo ressalta: "Estou aqui pedindo, não implorando, como disseram, mas com dignidade, pedindo".

Em seguida, fez outra publicação com temática religiosa, aproveitando a pegada das novelas da emissora: "Jesus abençoe os empregados, mantenha a esperança dos desempregados e dos jovens que buscam seu primeiro emprego, dando-lhes humildade, força, coragem e muita fé. Amém".

O ator está afastado das novelas desde Os Mutantes, em 2008.