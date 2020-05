Theo Becker revela que caiu em bueiro enquanto passeava com cachorro

O ator Theo Becker Foto: Instagram / @theobecker

O ator Theo Becker revelou em uma live na terça-feira, 5, que se acidentou e caiu em um bueiro enquanto levava seu cachorro para passear. Após a queda, o ator ficou com diversos machucados na perna e precisou tomar uma vacina antitetânica.

Becker explicou que estava caminhando com Tchatcha, seu animal de estimação, dentro do prédio onde mora quando o acidente ocorreu. “Eu vinha caminhando, levando o Tchatcha para passear, daqui a pouco eu só vejo meu pé entrar em um bueiro. Ele era uma lâmina de ferro enferrujada, cheia de dente”, contou ele.

Segundo o ator, ao tentar tirar a perna de dentro do buraco acabou se cortando na parte afiada do bueiro que, segundo ele, parecia uma “armadilha de urso”. Após o machucado, ele passou água oxigenada e precisou tomar uma vacina antitetânica no dia seguinte devido ao contato com ferrugem.

“Quando acordei para lavar os ferimentos, eu vi estrela, a dor mais insuportável, dava falta de ar”, contou Theo Becker.

Atualmente o ator está em quarentena na sua casa com o filho Thor, de três anos, e a mulher, Raphaela, que chegou ao seu nono mês de gestação no final de abril. Ela revelou que está grávida de uma menina.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais