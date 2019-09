The Who interrompe show após vocalista Roger Daltrey perder a voz

Banda The Who durante apresentação no Allianz Parque, em São Paulo, em setembro de 2017. Foto: JF Diorio/Estadão

A banda The Who interrompeu um show em Houston após o vocalista Roger Daltrey perder a voz durante a apresentação nesta quarta-feira, 25.

O lendário grupo de rock britânico tinha tocado oito músicas quando Daltrey disse ao público: "Acho que devo parar".

O guitarrista Pete Townshend se desculpou, dizendo que Daltrey "realmente não pode falar agora". Ele comentou que o vocalista tem se consultado com um cirurgião vocal e prometeu que a banda honraria os ingressos da plateia em um show ainda a ser agendado.

O grupo também adiou shows que já estavam previstos para esta sexta-feira, 27, em Dallas e domingo, 29, em Denver. Daltrey, de 75 anos, e Townsend, de 74 anos, são os últimos membros originais da banda, formada há 55 anos.

No Instagram, o internauta Jim Koehn, que estava no show que foi cancelado, publicou uma foto dos dois artistas e disse que foram 45 minutos de apresentação.

Em março deste ano, Roger Daltrey e Pete Townshend anunciaram a turnê batizada de Moving On!, além do lançamento um novo álbum de músicas inéditas, depois de 13 anos.

The Who 'nasceu' em Londres, nos anos 1960, e já vendeu mais de cem milhões de discos em todo o mundo, com sucessos como Won’t Get Fooled Again e I Can See For Miles. Além de Daltrey e Townshend, a banda trazia o baterista Keith Moon e o baixista John Entwistle.

Townshend, o principal compositor da banda e famoso por destruir sua guitarra no palco, sente-se grato por ainda poder se apresentar. "Roger e eu temos muita sorte de estar vivos", disse. "Temos sorte de sermos razoavelmente saudáveis. Temos sorte de ainda podermos tocar a música com a qual crescemos."

Com informações da AP