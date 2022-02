The Weeknd vai lançar especial audiovisual do álbum ‘Dawn FM’

O cantor The Weeknd Foto: Mark Blinch/ Reuters

O cantor The Weeknd vai lançar um especial audiovisual do seu novo álbum Dawn FM, lançado em janeiro deste ano e que ganhou aclamação da crítica. A produção, que recebeu o nome de The Weeknd x The Dawn FM Experience, vai ser disponibilizada no serviço de streaming Prime Video, no próximo sábado, dia 26 de fevereiro.

“Estou em êxtase por fazer esta parceria com a Amazon para estrear o especial de TV ao vivo mais elaborado que já fiz. Bem-vindo à próxima fase de Dawn FM - um purgatório do outro mundo onde apresentação ao vivo, teatro e arte performática se encontram para uma noite no clube”, disse o artista.

The Weeknd x The Dawn FM Experience estará disponível para os fãs ouvirem como um EP ao vivo de oito faixas exclusivamente no Amazon Music. Confira o teaser: