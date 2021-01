The Weeknd vai colocar milhões do bolso para show no Super Bowl

The Weeknd chega ao Festival Internacional de Filme de Toronto, em setembro de 2019 Foto: Mark Blinch/ Reuters

The Weeknd é o astro que se apresentará no show do intervalo do Super Bowl deste ano, em 7 de fevereiro. Segundo seu empresário, Wassim "Sal" Slaiby, para que a performance, que será realizado em Tampa, Flórida, saia "como ele imaginou" o cantor colocará R$ 38 milhões de seu bolso.

A informação foi dada em entrevista para a revista Billboard sobre a apresentação do canadense The Weeknd, cujo nome verdadeiro é Abel Tesfaye, na final da liga americana de futebol, nos Estados Unidos.

"Todos nós crescemos assistindo aos maiores artistas do mundo tocando no Super Bowl, e só se pode sonhar em estar nesta posição. Estou comovido, honrado e extasiado de ser o centro deste palco neste ano", declarou o cantor em um anúncio para imprensa de que seria a atração do Super Bowl 2021.

O Super Bowl ocorre desde 1967, e é a partida que decide o vencedor da NFL (National Football League), principal liga de futebol americano. A disputa tem fama mundial, e é o evento esportivo de maior audiência dos EUA.

O show de intervalo, ou halftime show, também se tornou um dos destaques da partida, recebendo grandes cantores. Antes de Shakira e Jennifer Lopez, a banda Maroon 5 foi responsável pela apresentação de 2019.

Polêmica Super Bowl x Grammy

Em novembro do ano passado, o site TMZ publicou que, segundo fontes do meio, a direção do Grammy teria exigido que o artista escolhesse entre a premiação musical e Super Bowl.

Após não receber nenhuma indicação, The Weeknd criticou a organização do prêmio. “O Grammy continua corrupto. Vocês devem transparência a mim, meus fãs e à indústria [musical]”, disse o cantor em uma publicação no Twitter.

Em nota enviada para a revista estadunidense The Hollywood Reporter, Harvey Mason Jr., que atualmente comanda a organização responsável pela premiação, rebateu as acusações. “Nós entendemos que The Weeknd está desapontado por não ter sido nomeado. Eu fiquei surpreso e tenho empatia com o sentimento dele. A música dele neste ano foi excelente”, disse Mason Jr. “Para ser claro, a votação em todas as categorias acabou bem antes do anúncio da apresentação do The Weeknd no Super Bowl, então de jeito nenhum isso afetou o processo de nomeação. Todos os nomeados ao Grammy são reconhecidos por um corpo de eleitores pela sua excelência, e nós parabenizamos a todos”, concluiu ele.

/Com informações da Efe e Reuters