The Weeknd repete parceria com Ariana Grande para o remix de ‘Save Your Tears’

The Weeknd e Ariana Grande gravam sua terceira canção juntos Foto: Reprodução YouTube / The Weeknd

A canção Save Your Tears, que faz parte do aclamado álbum After Hours do The Weeknd, ganha uma versão remix em parceria com Ariana Grande. O lançamento chega nesta sexta-feira, 23, acompanhado de um videoclipe todo em animação.

Esta é a terceira colaboração entre The Weeknd e Ariana Grande. Os artistas já gravaram juntos as músicas Love Me Harder e Off The Table, sendo as duas lançadas nos álbuns da cantora My Everything e Positions, respectivamente.

The Weeknd já deu sinais de que o remix pode ser uma das últimas etapas da era do After Hours, que vai ter um especial em NFT (tokens não fungíveis), a nova tecnologia que torna as obras digitais únicas e vendáveis.

Assista o videoclipe de Save Your Tears: