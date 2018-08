The Weeknd pensou em doar um rim para Selena Gomez, mas ela 'nunca teria pedido'

The Weeknd e Selena Gomez logo após assumirem o namoro, em maio de 2017. Foto: Benjamin Norman/The New York Times

A história de que The Weeknd poderia ter doado um rim para Selena Gomez - uma vez que o transplante ocorreu enquanto eles ainda estavam juntos - foi confirmada por uma fonte próxima ao cantor. Do lado dela, outra pessoa afirma que a cantora 'jamais' teria pedido isso a ele.

Toda a história começou quando, na semana passada, o cantor lançou a música Call Out My Name, que fala sobre 'quase pegar um pedaço de mim por sua vida'. Fãs especularam que a canção fazia uma referência direta ao transplante de Selena, que ocorreu semanas antes de eles terminarem.

Porém, uma fonte contou ao Entertainment Tonight (ET) que o cantor nunca teria sido o doador dela. "É apenas uma música e ele sabia que iria chamar atenção e que as pessoas interpretariam exatamente como fizeram, mas ele nunca iria realmente doar seu rim para Selena", disse a pessoa, que não foi identificada.

"Claro, ele era namorado dela no momento, então talvez passou pela cabeça dele fazer o teste para ver se ele era compatível - o que é incrivelmente raro - mas isso nunca chegou perto de acontecer", acrescentou a fonte.

Ainda segundo a pessoa que falou ao ET, Selena "jamais teria pedido a ele [para doar um rim]". "Ela nem queria que ele cogitasse a ideia! Foi difícil o suficiente para ela permitir que uma amiga de longa data fizesse isso, mas um novo namorado? Sem chance", disse.

O relacionamento de dez meses entre Selena e The Weeknd não era tão sério quanto ele sugeria, segundo a fonte. "Honestamente, eles nunca foram [um casal] tão intenso quanto ele fazia parecer. The Weeknd estava sempre mais preocupado com a carreira do que com o relacionamento. Selena se apoiou em amigos e familiares durante a cirurgia mais do que em qualquer outra pessoa."

O outro lado da história. Ao portal Hollywood Life, uma fonte que também não foi identificada disse que The Weeknd fez questão de fazer o teste de compatibilidade na esperança de que ele pudesse doar um de seus rins para Selena.

"Quando Selena descobriu que, definitivamente, precisava de um transplante de rim, ela ficou assustada no começo e com medo", disse uma pessoa próxima ao cantor. "Abel [nome real dele] estava totalmente ao lado dela e, imediatamente, disse a ela que se ele fosse compatível ele estaria disposto a doar um de seus rins. Ele quis dizer isso, porque ele estava apaixonado por Selena e estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. Ele pesquisou o processo e até foi fazer o teste, mas ele não era compatível", disse a fonte.

No final das contas, foi Francia Raísa quem doou um de seus rins para Selena. Elas se conheceram em 2008 e, desde então, são grandes amigas.