The Weeknd lança ‘Out Of Time’ e recebe certificado de diamantes por ‘Blinding Lights’ e ‘Starboy’

Em ‘Out Of Time’, The Weeknd contou com a participação da coreana Jung Ho-yeon. Foto: YouTube / The Weeknd

Esta terça-feira, 5, foi de milhões para o canadense The Weeknd. Em menos de cinco horas do lançamento do seu novo clipe Out Of Time, no YouTube, ele ultrapassou o primeiro milhão de reproduções na plataforma. A canção faz parte do álbum Dawn FM e o clipe tem a participação de Jim Carrey e Jung Ho-yeon, mundialmente conhecida por seu papel em Round 6.

Como se não bastasse, no mesmo dia, as músicas Blinding Lights e Starboy receberam o certificado de Diamante da Associação Americana da Indústria de Gravação (RIAA) — emitido quando o artista ultrapassa os dez milhões de vendas de um single. Assim, The Weeknd se torna o sexto artista solo a ter três certificados de diamante. O primeiro foi conquistado em 2019, com a música The Hills.

Saindo dos sete dígitos, Out Of Time foi comentada pelo menos 120 mil vezes na hora do lançamento do novo clipe, apenas no Twitter. No vídeo, The Weeknd canta a própria música num karaokê e conhece uma moça, interpretada por Jung Ho-yeon, do encontro nasce um romance explosivo, que percorre a cidade com uma caixa de som e dois microfones. Como em toda obra de The Weeknd, o amor termina mal: numa maca hospitalar.