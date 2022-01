The Weeknd lança álbum 'Dawn FM'; ouça

O cantor The Weeknd lança o álbum 'Dawn FM' nesta sexta-feira Foto: Caitlin Ochs/ Reuters

The Weeknd lançou um novo álbum Dawn FM nesta sexta-feira, 7. Com 16 músicas, o cantor conta ainda com participações especiais no disco, como um feat com Tyler, The Creator e com Lil Wayne.

O trabalho do artista foi comentado por diversos fãs e amigos, como o ator Jim Carrey.

"Escutei 'Dawn FM' com meu bom amigo Abel The Weeknd ontem à noite. É profundo e elegante e dancei pela sala. Estou emocionado por ter um papel nessa sinfonia", escreveu no Twitter.

Jim Carrey aparece no álbum ao lado de nomes como Quincy Jones e Oneohtix Point Never.

I listened to Dawn FM with my good friend Abel @theweeknd last night. It was deep and elegant and it danced me around the room. I’m thrilled to play a part in his symphony. ;^• https://t.co/FV2LoKLYVX — Jim Carrey (@JimCarrey) January 3, 2022

The Weeknd publica, há alguns dias, trechos do novo trabalho no Instagram.

O novo álbum de The Weeknd, Dawn FM, está disponível nas principais plataformas de streaming e no canal do cantor no YouTube.

Ouça: