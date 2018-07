The Weeknd está criando 'mágica' no estúdio

The Weeknd cancelou os shows de abertura da turnê ANTI de Rihanna, para entrar em estúdio. Foto: Reprodução/Instagram

The Weeknd está trabalhando em uma música nova com o mesmo time do seu disco House of Balloons. O dono do sucesso The Hills - que possui o nome verdadeiro de Abel Tesfaye - explicou o motivo de desistir das aberturas dos shows da Rihanna em sua turnê 'ANTI': Ele está no estúdio e garante que algo bem especial está rolando e quer capturar tudo ao máximo e enquanto pode.

Abel contou para a revista Vogue: "Criativamente, algo mágico está acontecendo bem agora e eu não quero perder isso". Pode ser um álbum ou pode ser algo mais, mas seja o que for, música está sendo feita. É algo novo. Sempre algo novo, finalizou o cantor.

E sobre as músicas estarem em um novo álbum, Abel disse que não tem certeza disso, mas que definitivamente algo novo está acontecendo de alguma forma.

O hitmaker refletiu sobre o tempo que gastou com o time em "House of Balloons" e afirmou que foi especial, porque a música foi diferente de todas: "Nada soou como o que estávamos fazendo, porque R&B era difícil de ouvir naquela época", apontou o cantor de R&B.

Na entrevista, o artista canadense também mencionou sua admiração por Daft Punk e revelou que "seu grande sonho" é colaborar com eles.