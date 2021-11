The Rock presenteia fã com o próprio carro: ‘Inesquecível’

Dwayne Johnson (The Rock) com o fã emocionado após ganhar de presente o carro do ato Foto: Instagram/ @therock

Dwayne Johnson presenteou um fã nesta quarta-feira, 24, com o próprio carro. No Instagram, The Rock compartilhou um vídeo de Oscar Rodriguez emocionado recebendo a pick-up.

O ator fez uma ação com algumas pessoas em uma sala de cinema para assistir a seu último filme, Alerta Vermelho. No final da sessão, ele escolheu presentear o ex-militar da marinha norte-americana por suas “boas ações”.

O militar, além de ser um veterano da marinha, também cuida da mãe idosa, é líder da igreja e oferece apoio e alimentação para mulheres vítimas de violência doméstica.

“Hoje foi um bom dia. Feliz Natal, Oscar Rodriguez e curta a sua nova pick-up customizada. Convidei alguns fãs para uma sessão especial no cinema de Alerta Vermelho e queria fazer algo especial para todos eles. Também queria fazer algo inesquecível para um fã”, escreveu na legenda.

“A minha ideia original era dar o Porsche Taycan que dirijo em Alerta Vermelho. Então entramos em contato com a Porsche, mas eles disseram não. Mesmo assim, eu disse sim. Farei melhor. Vou dar a minha própria pick-up customizada como presente. O meu bebê”, explicou.

“Reuni a maior quantidade possível de informações sobre todos na audiência e, no fim das contas, a história do Oscar me tocou. Ele toma conta da mãe de 75 anos. É um personal trainer. Liderança na igreja dele. Oferece apoio para mulheres vítimas de violência doméstica. Veterano orgulhoso da marinha. Um bom ser humano”, afirmou.