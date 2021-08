'The Masked Singer Brasil': Taís Araújo comete gafe na estreia do programa; confira

Taís Araújo durante sua participação no 'The Masked Singer Brasil' Foto: Twitter/ @taisdeverdade/ Twitter/ @MaskedSingerBR

The Masked Singer Brasil estreou na noite desta terça-feira, 10, e já esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Isso porque a jurada Taís Araújo cometeu uma gafe que rendeu muitos memes e reações dos internautas.

Ao tentar adivinhar uma pista dada por um dos cantores mascarados, ela citou Thiaguinho e Fernanda Souza, como se eles ainda fossem casados, mas logo percebeu a falha e se desculpou.

O participante fantasiado de girassol cantou a música Here Comes the Sun, dos Beatles. Após a apresentação, a pessoa mascarada deu uma dica para o juri: "Eu sou completamente apaixonada pelo Thiaguinho", disse.

Rapidamente, Taís deu um palpite e apontou a atriz como a mulher por trás da fantasia."Fernanda S... Ah, não! A Fernanda é ex-mulher do Thiaguinho, meu Deus! Ai, que vergonha, gente! Que vergonha!", disse a atriz, se encolhendo na bancada.

Diversos usuários compartilharam o momento no Twitter. "O ato falho de Taís Araujo representando uma nação fofoqueira", brincou uma internauta. Até a própria jurada do programa brincou sobre a situação. Confira algumas reações:

tais Araújo gente como a gente que não superou o término d Thiaguinho e Fernanda Souza pic.twitter.com/79dE3OlAWi — Drii ❁ (@drik_ni) August 11, 2021

O ato falho de Taís Araujo representando uma nação fofoqueira — Alexandre Santana (@Iexandre) August 11, 2021

girassol: eu sou apaixonada pelo thiaguinho taís araújo: FERNANDA SOUZA EU VOU MORREEEEEEEEE #TheMaskedSingerBR pic.twitter.com/emGbeuIMBb — rod (@rodolpho) August 11, 2021