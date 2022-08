The Killers e Twenty One Pilots se apresentam em SP em novembro

A banda americana The Killers virá ao Brasil em novembro para se apresentar no GPWeek, em São Paulo. Foto: Aaron Josefczyk/REUTERS

The Killers e Twenty One Pilots já têm data marcada para virem ao Brasil em novembro. As bandas são as principais atrações do GPWeek, que ocorrerá no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 12 de novembro.

O anúncio foi divulgado na página do evento nesta segunda-feira, 8. Além dos dois grupos, o GPWeek ainda trará apresentações das bandas Hot Chip, The Band Camino e Fresno.

O evento antecede o Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo, que, neste ano, completa 50 anos no Brasil. Segundo a página do GPWeek no Instagram, serão mais de 7h de apresentações ao vivo.

A pré-venda para os shows começa nesta terça, 9, às 9h para clientes C6 Bank Mastercard. Para o público geral, os ingressos poderão ser adquiridos na quinta, 11, também às 9h.

Os valores ainda não foram divulgados. Os bilhetes serão vendidos no site do GPWeek.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais