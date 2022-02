‘The Batman’: Robert Pattinson recebeu conselho inusitado de Christian Bale

Os atores Robert Pattinson e Christian Bale Foto: Mario Anzuoni/Reuters/ Warner Bros

O ator Robert Pattinson, recebeu conselhos de Christian Bale sobre o traje do Batman no novo filme do personagem protagonizado por Pattinson. Em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live!, o artista revelou que os atores se encontraram em um banheiro e Bale deu uma dica inusitada ao novo Homem-Morcego.

Christian relatou ao colega que o traje de Batman nos filmes dirigidos por Christopher Nolan não era removível facilmente, o que demandava ajuda de outras pessoas para que o ator pudesse ir ao banheiro.

"Estava com um pouco de medo de perguntar qualquer coisa, mas esbarrei em Christian Bale, fiquei ao lado dele em um mictório, e isso o inspirou a dizer: 'Antes de tudo, você precisa descobrir uma maneira de fazer xixi com o traje,'" disse Pattinson.

O conselho fez com que o novo Batman pedisse algumas mudanças no figurino do personagem, principalmente para facilitar as idas ao banheiro: "Quando entrei no departamento de figurino, pensei: 'Preciso de um remendo. Preciso de uma aba nas costas. Fácil acesso. Velcro. Faria xixi sentado.'"

The Batman é dirigido por Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson no papel de Bruce Wayne. A estreia do longa-metragem está prevista para 3 de março de 2022.

O elenco conta ainda com Zöe Kravitz como Mulher-Gato, Paul Dano como Charada, Colin Farrell no papel do Pinguim, Jeffrey Wright como Jim Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Barry Keoghan como Stanley Merkel e outros.