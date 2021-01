Thaynara OG revela ter ido para UTI após uma lipoaspiração

Thaynara OG faz vídeo para contar sobre o drama que viveu no ano passado quando fez uma lipo LAD Foto: Instagram/@thaynaraog

Thaynara OG publicou um vídeo no Instagram contando sobre o drama que viveu em março do ano passado, quando foi internada na UTI por uma semana após fazer uma lipo LAD. A apresentadora lamentou a morte da influenciadora digital Liliane Amorim neste domingo, 24, por causa de complicações em uma lipoaspiração.

"Vocês viram o que aconteceu. Um caso trágico e muito revoltante que aconteceu com uma influenciadora de 26 anos, que infelizmente faleceu por conta de complicações de uma lipo que ela fez. Tornou ainda maior a necessidade de compartilhar algo que sempre tive vontade de falar sobre, mas não tinha coragem e tinha vergonha", revelou Thaynara.

A tragédia levanta a discussão sobre os perigos da cirurgia plástica e do padrão de beleza imposto às mulheres. "Apesar de atender a muitos padrões de beleza também sinto uma pressão estética muito grande. Tenho dificuldade de aceitar algumas coisas e minhas insatisfações com o corpo", disse.

Para ela, a exposição do “corpo perfeito” nas redes sociais piora esse sentimento. A empresária chegou a receber até uma proposta de permuta para fazer a cirurgia, mas preferiu pagar. "De tanto ver no instagram, resolvi fazer aquela técnica famosa (lipo LAD). Por eu conhecer uma pessoa que tinha feito e tinha dado tudo ok para ela, falei que daria para mim também. Apostei em alguém que não conheço para me dar esse resultado”, relembra.

No dia seguinte à cirurgia, ela estava perdendo muito sangue. “Me levaram para a UTI e já bateu aquele medo", conta."Recebi duas bolsas de transfusão de sangue. Tudo isso muito rápido, a gente sem entender nada. Esses dias na UTI, me senti muito mal. Não saía da cama nem para fazer as necessidades. Não conseguia dormir de tanta dor. Mandaram um psicólogo para mim, e eu me sentia mal por deixar a família nervosa. Nunca mais quero voltar para aquilo".

Thaynara OG lembra que sentiu culpa, medo e teve crises de ansiedade. “Me senti culpada de me ver presa na cama e pensava 'meu Deus, por que eu fiz isso comigo?'. Eu boazinha, uma mulher adulta, informada, me coloquei nessa situação, minha família toda vulnerável e tensa por minha culpa. Eu poderia ter partido por uma besteira".

Mesmo depois que passou o pior, a recuperação não foi fácil. "Foram meses horríveis. A recuperação, que já era difícil, foi mais lenta que o normal, já que minha barriga ficou bem pontuda para o lado esquerdo. As pessoas fazem dez drenagens, eu fiz mais de 50", lamenta.

“Tive vontade de compartilhar essa história com vocês porque cirurgia plástica é um assunto muito sério. Não pode ser demonizado mas também não pode ser tratado como algo que é pouco invasivo e simples, porque não é. Os riscos de fato são muito altos. Depois dessa experiência, se eu puder aconselhar, antes de decidir qualquer coisa pesquise bem, procure um profissional qualificado, não se deixe levar por publicidade”, disse Thaynara.

A apresentadora encerrou o vídeo lamentando a morte de Liliane. “Meus sentimentos de solidariedade à família da Liliane. Tudo isso que aconteceu é muito triste, mexeu muito comigo. A gente sabe que são vários casos que acontecem por complicações”.