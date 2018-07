Thaynara O.G. fez muitas fotos e vídeos com o elenco de '13 Reasons Why' - e a internet surtou

Parte do elenco da série '13 Reasons Why' veio para o Brasil para participar da Comic-Con Nordeste e para eventos da Netflix em São Paulo. Foto: Beth Dubber/Netflix

O elenco de 13 Reasons Why está no Brasil desde o último fim de semana e, na última segunda-feira, 17, eles participaram de um evento da Netflix em São Paulo. A snapchatter Thaynara O.G. estava lá e aproveitou para tirar muitas fotos com os atores.

Em seu Stories, do Instagram, ela brincou com o ator Brandon Flynn e pediu para ele falar algumas palavras em português. Thaynara ainda disse que ele começou a segui-la no Instagram.

Olha a amizade sincera nascendo! pic.twitter.com/WqT3Zr0AAh — Thaynara OG (@ThaynaraOG) 18 de abril de 2017

Os vídeos e fotos dela com os atores viralizaram, e, no Twitter, muitas pessoas queriam mesmo era estar no lugar da influencer.