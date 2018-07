Thammy pede desculpas à mãe Gretchen por ser transexual; assista

Thammy Miranda e Gretchen Foto: Luciana Prezia/ Estadão

Gretchen foi a entrevistada do quadro Elas Querem Saber do Programa Raul Gil deste sábado, 11, no SBT. Seu filho Thammy estava entre os participantes escolhidos para entrevistar a ex-dançarina. No entanto, antes de fazer qualquer pergunta ele, com um pouco de dificuldade para falar por causa da emoção, pediu desculpas a mãe por ser transexual.

"Primeiro, eu queria em nome de todos os transexuais e homossexuais... É... Pedir desculpa para você por eu ter vindo assim no mundo, porque não é uma opção nossa, é uma condição. E às vezes os pais fazem um castelo, montam uma história, montam um sonho e às vezes a gente não pode corresponder a esse sonho. Mas eu espero poder corresponder esse sonho na nossa vida. [...] Porque eu sei o que você planejou para mim, com o meu caráter, minha índole, minha personalidade. Eu espero corresponder isso de tudo que você sonhou que era para eu ser a Gretchen dos anos 2000, sendo agora a Maria Odete", afirmou Thammy.

A ex-dançarina respondeu também emocionada, confirmou que sonhava que Thammy fosse a Gretchen dos anos 2000, mas disse estar orgulhosa da pessoa que o filho é atualmente. "Pois é, foi muito bom você começar com esse assunto. Porque muitos anos atrás eu queria que você fosse a Gretchen dos anos 2000. Só que hoje vendo você feliz, vendo você realizado com esse corpo que você tem hoje, com esse cabelo que você tem hoje, após você ter retirado os seios, por você ser realmente aquilo que você queria, eu estou muito orgulhosa, eu sou muito orgulhosa de você, porque para mim o que importa não é a roupa que você usa, não é com quem você dorme, não é se você é ou não homossexual. O que me interessa é cada dia que você acordar, ver esse sorriso que você tem, é saber que você é uma pessoa feliz, se homem ou mulher isso não interessa. Eu gerei, você sabe que eu quis você desde o primeiro momento. Então, não me interessa o que as pessoas pensam a seu respeito. Eu te amo como você é, eu tenho orgulho de você como ser humano, como pessoa, o coração que você é. Enfim, não tem explicação para a pessoa, o ser humano que você é", disse Gretchen.

Após se abraçarem emocionadas, a ex-dançarina ainda brincou com o apresentador do programa: "chorou, né, seu Raul!".

Assista: