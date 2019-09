Thammy Miranda posta foto de sua mulher grávida com barrigão: 'Muito amor entre nós'

Andressa Ferreira e Thammy Miranda estão a espera do primeiro filho. Foto: Instagram/@thammymiranda

Andressa Ferreira, mulher de Thammy Miranda, está grávida de um menino desde março deste ano e o casal vem compartilhando momentos da gestação nas redes sociais. Na quarta-feira, 25, o filho de Gretchen publicou no Instagram uma foto da companheira mostrando a barriga.

"Minha princesa já está com seis meses de muito amor explodindo entre nós. Falta pouco para o Bento [nome do filho] chegar ao mundo. E estamos cada dia mais ansiosos quando pensamos no dia do nascimento", escreveu.

Recentemente, Thammy rebateu perguntas irônicas sobre a gravidez de sua mulher, como "quem é o pai da criança?". Os comentários vieram devido à sua mudança de sexo, que foi alvo de preconceito por parte de pessoas que, erroneamente, o enxergam como mulher e, portanto, 'mãe'.

“O pai do meu filho sou eu, que jamais abandonei minha esposa grávida. O pai do meu filho sou eu, que a todo momento que ela estava passando mal com enjoo estava de mão dada com ela quando ela estava vomitando. Que acordo de madrugada para buscar um copo de água para a minha esposa”, afirmou. Relembre:

Veja abaixo a foto compartilhada por Thammy:

Andressa também compartilha a evolução da gravidez na rede social. Confira: