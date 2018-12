Thammy Miranda e Andressa Ferreira farão inseminação para ampliar a família

Thammy Miranda e Andressa Ferreira. Foto: Instagram/@andressaferreiramiranda

Thammy Miranda e Andressa Ferreira darão um passo importante a partir de janeiro de 2019. O ator e a modelo decidiram ampliar a família. Ela deve fazer inseminação artificial, já com doador definido.

O procedimento será realizado em Miami, nos Estados Unidos, após a compra do material em um banco de sêmen. A expectativa é a de que a fertilização aconteça na tentativa inicial. Thammy e Andressa esperam que o bebê nasça no fim do ano que vem, em solo americano.

A Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida afirma que, em um procedimento que usa técnicas de fertilização in vitro, as chances de gravidez múltipla são de 25%.

O casal foi convidado, há quase um ano, para ser padrinho de Dudu, filho da irmã de Andressa. A responsabilidade pode ter dado um ‘empurrãozinho’ na decisão de ampliar a família. “Em breve o fruto desse amor”, escreveu Thammy na legenda da foto em que aparece com Andressa em uma cachoeira na serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo.

E o casal já ‘treina’ para receber um novo integrante da família. A afinidade com crianças é evidente nas fotos a seguir.