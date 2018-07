Thammy Miranda diz que ficaria com Ana Maria Braga e Marília Gabriela

O ator revelou uma queda pelas apresentadoras Ana Maria Braga e Marília Gabriela. Foto: Reprodução

Na noite da última terça-feira, 21, o ator Thammy Miranda disse a Luciana Gimenez, no talk show Luciana By Night, da RedeTV!, que ficaria com as apresentadoras Ana Maria Braga e Marília Gabriela.

O ator, que foi ao programa acompanhado pela noiva, Andressa, foi questionado pela dona da atração se ele 'pegaria' a apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga.

"Eu pegaria sim a Ana Maria, eu gosto de umas mulheres mais velhas assim, mas eu a pegaria tranquilamente, acho ela a maior estilosona [sic]. A Marília Gabriela então, perfeita!", afirmou Thammy.

O ator também contou para Luciana que chegou a recusar um convite da escritora Glória Perez para atuar em uma nova novela da Globo, pois preferiu focar na carreira política.

"Se a Glória me chamasse até pra plantar bananeira eu iria, mas a gente tá vivendo um momento de renovação na política, um momento de mudança, é agora que as coisas precisam mudar. E fazendo a novela eu beneficiaria só a mim. Não é isso que eu quero", comentou o ator.