Thammy Miranda aparece com o olho roxo e desperta preocupação dos fãs

Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, e a esposa, Andressa Ferreira Foto: Instagram / @thammymiranda

Neste domingo, 23, Thammy Miranda apareceu nas redes sociais com uma espécie de machucado na região dos olhos e preocupou os fãs.

“E ai, quem voltou? Quem voltou? Olha os olhos tudo 'coisado'”, disse ele ao brincar com o filho Bento, fruto do relacionamento com Andressa Ferreira.

O filho de Gretchen em princípio não deu detalhes sobre o ocorrido, mas a esposa fez questão de dar explicações.

“Ele fez tratamento para remover as olheiras. É laser, por isso que está todo machucadinho. Mas já está um pouquinho melhor”, afirmou Andressa.

Thammy Miranda e o filho Bento, fruto do relacionamento com Andressa Ferreira Foto: Instagram/@thammymiranda

Thammy aproveitou a oportunidade para falar sobre críticas contra a comunidade trans. “Se você é uma pessoa completamente de bem com você mesmo, você não precisa ser trans para apoiar um trans. Você não precisa ser negro para apoiar um negro. Quando você tem empatia pelo próximo, quando você não tem problema com você mesmo, fica muito mais fácil, mais leve, não tem porque se incomodar”, ressaltou.