Thammy Miranda afirma que ficou mais vaidoso após transição de gênero

O ator Thammy Miranda disse que aprendeu a se amar somente após fazer sua transição de gênero Foto: YouTube/Vendi Meu Sofá com Gabriela Pugliesi

Em entrevista franca para o canal da youtuber Gabriela Pugliesi, o ator Thammy Miranda afirmou que demorou para se entender como homem transgênero e desde o momento em que completou sua transição de gênero passou a ficar mais vaidoso por se amar mais e finalmente estar feliz com o próprio corpo.

"Eu achava que eu era só lésbica, não sabia que tinha transexualidade. Mas a minha imagem, eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Cortei o cabelo, ficou uma imagem mais masculina, mas faltava alguma coisa. Nunca fui infeliz, mas dentro de mim, naquele momento só você com você, me faltava alguma coisa. Colocava roupa do meu pai escondido para saber como era. Fui descobrindo, não era nada que me agredisse, mas ia me descobrindo com o passar do tempo. Até então não sabia que existia a transexualidade. Um dia uma amiga estava pesquisando uns vídeos gringos e me mostrou um vídeo de um transexual contando a vida dele. Eu falei: 'Caraca, é isso que eu sou. E aí eu fui procurar", disse o filho da cantora Gretchen.

Sobre sua vaidade, Thammy disse que não tinha amor próprio e por isso não procurava se cuidar. "Sou muito mais [vaidoso] agora. Acho que agora eu me amo, antes não. Antes pra mim tanto fazia, dava dinheiro e minha mãe comprava roupa para mim. Odiava me cuidar", falou.

Ele também comentou uma curiosidade: sua personalidade mudou por conta do tratamento hormonal necessário para fazer a transição de gênero. "Minhas doses de hormônios são doses grandes e você passa a ter sentimentos diferentes. Eu já era uma pessoa que vivia praticidade, nunca fui uma mulher de 'mimimi', mas é diferente, fica mais prático", contou.

Veja abaixo o vídeo completo.