Thammy esclarece polêmica sobre chá de revelação com azul e rosa

Andressa Ferreira e Thammy Miranda estão a espera do primeiro filho. Foto: Instagram/@thammymiranda

Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, postou um desabafo em seu Instagram respondendo a diversas críticas que recebeu após ter feito uma cerimônia de chá de revelação do sexo do filho que terá com sua esposa, Andressa Ferreira, nesta terça-feira, 2.

"Agora a questão é do rosa e do azul da festinha do chá revelação. Vocês são surreais, sabia?", criticou Thammy, que usou as duas cores para revelar o sexo do bebê para amigos e familiares.

"A questão do rosa e do azul é só uma representatividade de cores. Só pra você realmente saber, sem você ver algo, se é menina ou menino. Porque ele representa, sim. O rosa representa a menina e o azul representa o menino, visualmente", prosseguiu.

Em seguida, continuou: "Não quer dizer que meu filho não possa usar rosa, azul. Meu filho vai usar a cor que ele quiser. Ele vai ser do gênero que ele se reconhecer. Vai ser a pessoa que ele quiser ser. Só quero que ele seja um cara de bom caráter."

Thammy ainda ressaltou a diferença entre os termos cisgênero e transgênero aos seus seguidores: "O sexo que ele vai vir ao mundo vai ser o masculino ou feminino. O gênero que ele vai se reconhecer ele me diz quando tiver discernimento, quando souber sobre isso. Por enquanto é um homem cisgênero."

"Se ele vai se reconhecer uma mulher transgênero, se vai se reconhecer travesti, se vai continuar se reconhecendo um homem cisgênero e depois a sexualidade dele vai ser homossexual quem vai dizer é a vida, é ele, o coração dele, os sentimentos dele", encerrou.

Assista ao vídeo publicado por Thammy Miranda respondendo às críticas feitas sobre o chá de revelação de seu filho: