Thammy critica Safadão por pensão: 'Não adianta ficar p*** comigo'

Thammy Miranda e Wesley Safadão Foto: Instagram / @thammymiranda | Instagram / @wesleysafadao

Thammy Miranda usou sua conta no Instagram para comentar o caso envolvendo a pensão do cantor Wesley Safadão no último domingo, 22. O cantor estava sendo acusado de pedir uma redução no valor que paga para o filho Yhudy, fruto de um relacionamento de 8 anos com Mileide Mihaile.

O filho de Gretchen participou do Programa Raul Gil no último sábado, 21, e criticou as atitudes de Safadão. Logo em seguida, começou a receber diversas mensagens em suas redes sociais, o que o motivou a comentar o caso.

“Eu não acho, na minha opinião, o Wesley Safadão errado. Eu acho qualquer homem que tenha essa atitude errado. No caso, eu estou falando do Wesley Safadão porque a pergunta foi referente a ele, e ele, como uma pessoa pública, está sendo falado sobre isso, mas todos os homens que têm essa atitude, eu acho uma b****”.

Thammy ainda acrescentou que a atual esposa do cantor, Thyane Dantas, poderia estar envolvida na história em sua visão: “Pra mim isso tá com cara da atual esposa não querer que ele dê grana para a ex-mulher”.

Por fim, aproveitou para se defender do cantor, após receber mensagens dizendo que o artista estava bravo com as declarações de Thammy no programa: “Esse é o meu pensamento, não quer dizer que está certo ou errado. Então, não adianta ficar p*** comigo, Wesley. Eu não falei só de você", finalizou.

O E+ entrou em contato com a assessoria de Safadão sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.