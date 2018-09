Thalía faz montagem com corpo de Anitta em rede social

Internautas sugerem uma parceria entre Thalía e Anitta. Foto: Andrew Kelly/Reuters | Iara Morselli/Estadão

A cantora e atriz Thalía publicou no Instagram Stories uma montagem em que o rosto dela é colocado no corpo de Anitta usando biquíni de fita adesiva, do clipe de Vai Malandra.

No Twitter, os internautas fizeram trocadilhos como 'Maria Malandra' e 'Anitta do Bairro', em referência à novela Maria do Bairro em que a mexicana atuou.

Alguns estão levantando a possibilidade de as duas realizarem um trabalho juntas, visto que não é a primeira vez que uma 'conversa' com a outra nas redes sociais.

Thalía em montagem no corpo de Anitta. Foto: Instagram.com/thalia

Thalia quer feat com Anitta — Josivan Gomes (@josivangomees) 28 de março de 2018

Em fevereiro, Thalía compartilhou na mesma rede social um vídeo em que Anitta diz que gostaria de cantar com ela. Em outro vídeo, a brasileira dubla a música tema da novela de Maria do Bairro.

"Vamos fazer isso", escreveu Thalía, sugerindo um trabalho em que as duas cantassem juntas.