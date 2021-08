Thalia completa 50 anos: 'Valorizando as pessoas que me amam'

A atriz, cantora e apresentadora Thalia, que completa 50 anos de idade Foto: Instagram/@thalia

Aos 50 anos de idade, Thalia esbanja simpatia, alegria e beleza. Nesta quinta-feira, 26, a eterna Maria do Bairro publicou uma série de fotos no Instagram para falar sobre essa data tão simbólica na vida dela.

A atriz, cantora e apresentadora aparece em uma piscina, com um maiô rosa, amarelo e preto, salto alto e cercada de balões coloridos.

Também é possível visualizar o número 50, em fomato grande, composto por bexigas. "E assim vivo minha vida "sem levar em conta" essas experiências ruins, mas antes aprendendo com elas. Sem contar as pessoas que me machucam, mas valorizando as pessoas que me amam", inciou o texto.

Na publicação no Instagram, Thalia reflete sobre o valor da vida e das emoções: "Vivo sem dar conta do valor social ou econômico das pessoas, mas sim do sentimento de paz, alegria e carinho que sinto ao estar com elas. Independentemente da idade ou do peso, já que meu corpo nada mais é do que o veículo que minha alma dirige para que possa se desenvolver neste plano", ensina.

Nesta semana, Thalia voltou com a novela Marimar, sucesso dos anos 1990, no Globoplay. Outras versões dos papéis tão marcantes que interpretou chegarão em breve ao serviço de streaming, como Maria do Bairro.

Sobre as adversidades pelas quais passou nesses 50 anos de vida, ela declara que conseguiu vencê-las. "Vivo sem dar conta de ressentimentos, invejas ou raiva, pois quando você os sente ou os recebe e se apega a eles, você encurta sua qualidade de vida. Sem dar conta dos tempos em que caí, mas antes daqueles em que ressuscitei. Sem perceber que cinquenta vem com "C", mas a realidade é que sua vida se recompõe para vivê-la levando em conta que a coisa mais maravilhosa e importante de todas é o amor", diz.

Thalia também aproveitou para agradecer o carinho de familiares, amigos e fãs: "Vamos comemorar com estilo! Feliz aniversário, menina", concluiu.