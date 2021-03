Thales Bretas fala sobre estado de saúde de Paulo Gustavo, intubado com covid-19

O ator e humorista Paulo Gustavo é casado com Thales Bretas desde 2015 Foto: Instagram/@thalesbretas

O marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas, atualizou os seguidores sobre o estado de saúde do ator nesta quinta-feira, 25. O humorista está internado com covid-19 em um hospital no Rio de Janeiro e, neste domingo, 21, precisou ser intubado para continuar o tratamento da doença, que está surtindo efeito.

Em publicação nas redes sociais, Thales explicou que o marido está melhor e que "os pulmões estão respondendo bem ao respirador". O dermatologista ainda agradeceu o apoio dos seguidores e pediu que todos continuem tendo fé na recuperação de Paulo.

"Hoje está sendo um dia feliz no hospital, e eu resolvi compartilhar essa alegria e esperança com vocês, que sei que estão também angustiados e torcendo muito pela breve recuperação do meu amor", iniciou ele.

"Os pulmões dele estão melhorando e respondendo bem ao respirador. A melhora é progressiva, e embora seja um pouco mais lenta do que nós, ansiosos, gostaríamos, tenho certeza que em breve comemoraremos mais essa vitória", escreveu Thales.

"Vamos continuar confiantes, com muita fé e energia positiva, e que cada dia feliz acalente nosso coração como hoje", concluiu o marido de Paulo Gustavo. Nos comentários, diversos amigos do casal comemoraram a notícia.

"Glória a Deus Jesus amado", disse Tatá Werneck. "Cada pequena vitória é imensa para gente! Vai ficar tudo bem", escreveu Fernanda Gentil. "Amém!", comentou Anitta.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais