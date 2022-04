Thales Bretas doa figurino de Paulo Gustavo em ‘Minha Mãe É Uma Peça’ para ajudar crianças carentes

Paulo Gustavo como Dona Hermínia, em 'Minha Mãe é Uma Peça 3' Foto: Marco Antonio Teixeira/Migdal Filmes

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, usou o Instagram para anunciar o sorteio de um figurino de Dona Hermínia, personagem do ator em Minha Mãe É Uma Peça. Todo o dinheiro arrecadado será doado para o acolhimento de crianças órfãs e refugiadas do projeto Fraternidade Sem Fronteiras (FSF).

Segundo Thales, para participar do sorteio, é necessário comprar um número no valor de R$ 10. “Separamos uma blusa, uma saia, um cinto e um par de sapatos para a FSF. O figurino será sorteado no dia 14/05, às 11h (horário de Brasília), ao vivo, pelas redes sociais da FSF e de parceiros, diretamente do Rio de Janeiro. Para participar é preciso adquirir um número do sorteio no valor de R$10”, publicou.

O figurino foi doado pela família de Paulo Gustavo para a instituição, que criou a ação Todo Aquele Que Acolhe É Também Mãe.