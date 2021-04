Thales Bretas conta que Paulo Gustavo recebeu transfusão de sangue e pede doações

O ator e humorista Paulo Gustavo é casado com Thales Bretas desde 2015 Foto: Instagram/@thalesbretas

Thales Bretas fez uma postagem no Instagram contando que seu marido, o ator Paulo Gustavo, precisou de transfusão de sangue. O dermatologista aproveitou para pedir doação para os bancos de sangue, pois a demanda é alta e diminuiu o número de doares.

Paulo Gustavo está internado no Rio de Janeiro desde 13 março, e atualmente é tratado com o ECMO (circulação extracorpórea em membrana), conhecido como "pulmão artificial".

“Nosso amado Paulo Gustavo segue melhorando aos pouquinhos. O caminho é longo e tortuoso, às vezes encontramos umas pedras, mas o destino final certamente é a cura! Sabemos que, por causa da ECMO ele tem que ficar anticoagulado, perde um pouco de sangue e, por isso, precisou tomar algumas bolsas", revelou Thales.

“Assim como ele, certamente milhares de pessoas estão precisando de sangue nos hospitais, e a pandemia tem dificultado as doações, pelo medo de sair e se expor. Mas os bancos de sangue estão tomando as medidas de cuidado necessárias!! E o Brasil e o mundo estão precisando muito de doações, e não podem esperar”, afirmou o médico, que passou as instruções para quem está no Rio de Janeiro, mas lembrou que o Brasil inteiro está precisando de doações.

A mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia Amaral, também fez uma postagem pedindo doações. "Vamos ajudar. Amor é ação".