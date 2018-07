Thais Fersoza revela como contou a Michel Teló que estava grávida

. Foto: Reprodução/ Instagram

Melinda Teló já tem cinco meses de vida, mas só no início do mês sua mãe, Thais Fersoza, lançou o primeiro vídeo de sua websérie, Nasce uma Mãe. No dia 16, a atriz falou sobre as impressões iniciais de estar grávida e também relembrou como contou ao marido, Michel Teló, que ele seria pai.

De acordo com Thais, ela quis ter certeza antes de contar ao cantor. Por isso, ela fez o teste de farmácia e o de sangue sozinha e, depois o chamou para fazerem outro teste de farmácia juntos.

“Foi tão especial! Ele chegou do show, eu tinha preparado um mega jantar, fiz um fondue aqui em casa e um monte de surpresa”, relembra a atriz. ‘Foi demais, a gente chorava, a gente se abraçava, é uma emoção única, uma coisa que não tem explicação.’

