Thais Fersoza rebate críticas sobre maiô: ‘cada um usa o que gosta’

Thais Fersoza publicou uma foto usando o mesmo maiô que rendeu críticas em outra publicação Foto: Instagram / @tatafersoza

A atriz Thais Fersoza publicou uma foto no Instagram em 30 de setembro usando um maiô, e recebeu algumas críticas sobre a peça. Dias depois, no domingo, 4, ela publicou um novo registro com o mesmo maiô, e falou sobre os comentários que recebeu.

“Sim! Eu acho maiô bonito, eu acho maiô chique, eu acho maiô elegante, eu amo esse modelo, esse decote, essa cor.. e cada um usa o que gosta e o que quer! A real é essa né?”, disse a atriz na publicação.

Quando apareceu usando a peça pela primeira vez, alguns seguidores de Thais disseram que o maiô não “favorecia” seu corpo, mas a publicação também teve diversos comentários elogiando a atriz. “Ela é linda, o maiô está lindo e quem não gostou passa direto!”, opinou uma seguidora.

Na publicação do domingo, 4, Thais recebeu novos elogios, além de comentários apoiando sua fala. “Tudo vale a pena quando a alma não é pequena… isso vale para maiôs e tudo mais nessa vida”, considerou uma seguidora. A atriz passou o final de semana na praia, junto com o marido, o cantor Michel Teló, e os dois filhos do casal, Melinda e Teodoro.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais