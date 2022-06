Thais Fersoza publica foto com bolo de aniversário de Melinda na escola

Thais Fersoza, Michel Teló e a filha do casal Melinda. Foto: Instagram/@tatafersoza

Thais Fersoza usou as redes sociais para mostrar o bolo de aniversário que Melinda levou para a escolinha. A garotinha completa seis anos de idade apenas em 1 de agosto, mas as comemorações foram antecipadas.

Ao lado do marido, Michel Teló, a apresentadora postou no Instagram oficial dela a foto com o bolo todo colorido e com uma vela rosa.

"Meu amorzinho… minha Tutu.. essa semana foi dia de celebrar o aniversário (a data mesmo é 01/08) dela com os amiguinhos da escola! Ela estava em êxtase! Coisa mais linda!", escreveu Thais na legenda.

Além da imagem, ela publicou todas as outras fotos do aniversário de Melinda desde que nasceu "#Tbt atrasado dos aniversários dessa menininha do coração gigante e do olhar doce que me surpreende a cada dia! E se Deus quiser (e Ele quer!) esse ano faremos uma festa linda pros dois! Juntinhos!", concluiu.