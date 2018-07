Thais Fersoza mostra primeira foto ao lado da filha

Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Thais Fersoza publicou em seu Instagram sua primeira foto com a filha que tem com o cantor Michel Teló, Melinda, nascida na semana passada.

"Uma semana do maior amor do mundo! Que benção de Deus! Me sinto tão especial por ter dado à luz, trazer uma vida ao mundo! Te amo minha filha!", publicou.

Ela também agradeceu ao cantor Michel Teló: "Obrigado marido por ser o melhor companheiro do mundo e o pai mais perfeito pra Melinda".