Thais Fersoza mostra cappuccino com foto da família: 'Essas delicadezas aquecem meu coração'

Thais Fersoza e Michel Teló apareceram lado a lado mostrando um capuccino com a foto da família. Foto: Instagram/@tatafersoza

A atriz e apresentadora Thais Fersoza compartilhou uma foto ao lado do marido, o cantor sertanejo Michel Teló, mostrando uma pausa para o café diferente.

Na foto, o casal aparece lado a lado e Michel segura um cappuccino com uma foto da família desenhada. Os dois são pais de Melinda e de Teodoro.

"As sobremesas estão com uma cara deliciosa, mas quem aguenta esse cappuccino com nossos amores desenhados?", escreveu a atriz na legenda. Ela ainda completou brincando que essas "delicadezas" aquecem o seu coração.

Nos comentários, internautas escreveram sobre o café com a foto da família. "Dá até dó de tomar esse cappuccino de tão lindo", brincou um deles. "Que obra de arte", disse uma usuária do Instagram.

Depois de sete anos longe da TV, Thais voltou aos estúdios recentemente e passou a apresentar, nos bastidores, o The Voice +. A última temporada se encerrou no dia 3 de abril e consagrou a cantora Vera de Maria Maga como a grande vencedora.

Veja a publicação de Thais Fersoza: