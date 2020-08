Thaís Fersoza fala sobre mudança para o Rio de Janeiro: ‘Libertador'

Thaís Fersoza se mudou para o Rio de Janeiro junto com a família Foto: Reprodução Instagram/ @tatafersoza

Thais Fersoza, que morava em São Paulo, mudou de casa temporariamente com a sua família para o Rio de Janeiro, devido às gravações do programa The Voice Brasil, em que o seu marido, o cantor Michel Teló, é jurado. A atriz falou sobre a novidade no Instagram, nesta terça-feira, 25.

"Lá em SP, não víamos ninguém! Só os muros em volta da nossa casa(...) Ainda não vi o mar, mas sem dúvida farei isso essa semana (pensa na saudade da carioca) e ontem andamos de bike com as crianças! LI-BER-TA-DOR! O vento batendo no rosto, as crianças ficaram extasiadas! Ô bênção!”, compartilhou.

No dia anterior, Thaís também postou que, depois de passar muito tempo sem sair de casa, em São Paulo, devido a quarentena, seus filhos Melinda, quatro anos, e Teodoro, três anos, também estavam muito empolgados com a novidade, cuidando da horta que fizeram.

“Começando uma nova etapa! E junto com ela, uma hortinha que fizeram com tanto carinho.. as crianças amam! E agora combinamos de todo dia cuidar delas. Estamos nos adaptando a uma nova rotina. Não só pela casa nova, cidade nova, mas também uma retomada de trabalho fora de casa. Com isso, pessoas que trabalham com a gente também vão voltar e novos procedimentos serão adotados”.

Ela ainda acrescentou que, neste momento, a família amadureceu e está mais unida. “Impressionante como as crianças mudaram nesse período, evoluíram demais, estão sendo extremamente parceiros e compreensivos com essa fase. Nós como pais.. meu Deus! Quanto aprendizado! Fico muito feliz de ver o quanto nós também crescemos”.

Thais Fersoza e Michel Teló estão casados há cinco anos e ela tem publicado vários registros do dia a dia da família durante a quarentena, mostrando alguns desafios de cuidar de crianças pequenas durante esse período.

