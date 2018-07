Thaís Fersoza dá dica sobre nome do filho: 'Homenagem para o papai'

Mãe de Melinda, de 9 meses, dará à luz a um menino Foto: Instagram/tatafersoza

Grávida de 7 meses, a atriz Thaís Fersoza já está fazendo planos para segundo filho que terá com o cantor Michel Teló. O nome do bebê deve ser uma homenagem ao marido.

“Dizem que tem que testar, falar o nome e sobrenome, falar o nome em voz alta, o nome dos irmãos para ver se adapta... Então estamos nessa fase ainda, mas sempre falamos em um nome só, que é uma homenagem para o papai”, disse a atriz à revista Quem durante evento nesta quarta-feira (3).

O cantor se mostrou ansioso para o nascimento de mais um filho. “Vai ser mágico, porque não tem coisa mais gostosa do que um bebê. Agora imagina dois! Está bom demais. Estou muito feliz”, comentou Teló, que já é pai de Melinda, de 9 meses.

Recentemente, a atriz comentou as duas gestações quase seguidas. “Começou a complicar para a mamãe aqui. Uma neném no colo e outro na barriga”, brincou Fersoza em post no Instagram.