Thais Fersoza compartilha receita de canjica com seguidores nas redes sociais; confira

A atriz Thais Fersoza, que compartilhou receita de canjica com os seguidores Foto: Instagram/@tatafersoza

Pelo segundo ano consecutivo, por causa da pandemia de covid-19, não será possível fazer aglomerações em festas juninas. O isolamento social ainda é importante para evitar, ainda mais, a propagação do coronavírus no Brasil.

Apesar disso, muita gente tem criado quitutes típicos para a comemoração em casa mesmo. E, com Thais Fersoza, não é diferente. A atriz usou as redes sociais nesta terça-feira, 22, para compartilhar com os seguidores uma receita conhecida do grande público: canjica de milho.

"Tá pronta! E aí? Mungunzá ou Canjica pra vocês? O nome que você chamar, eu preciso dizer que sou apaixonada nisso… Eita desejo que eu tava desse sabor!", escreveu Thais ao publicar uma foto em que segura um prato repleto do doce e uma panela de pressão em cima do fogão.

"Canjica e mungunzá são comidas típicas brasileiras e feitas com milho, mas com cores e sabores diferentes. Querem a receita dessa que fiz? Anota aí!", afirmou a atriz.

Se você quiser testar a receita elaborada por Thais Fersoza, anote o passo a passo.

Receita de Canjica ou Mungunzá:

Ingredientes

1 garrafinha de Leite de coco (200ml)

Meia garrafa de leite

3 colheres de coco ralado

3 xícaras de maçã em pó

Preparo

Primeiro cozinha o milho só na água. Quando tiver molinho deixa sem água e vai colocando os ingredientes e deixar engrossar sem a pressão! Até dar o ponto. Canela para quem gosta pode dar o toque final para a receita junina.