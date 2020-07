Thais Fersoza comemora três anos de Teodoro: ‘Você é o amor da vida da mamãe’

Thaís Fersoza e Michel Teló com os filhos Melinda e Teodoro Foto: Instagram/@micheltelo

Neste sábado, 25, Thais Fersoza compartilhou uma série de stories no Instagram com a comemoração de aniversário de três anos de Teodoro. O garoto é o filho mais velho da atriz com o cantor Michel Teló. Eles também são pais da pequena Melinda.

Nos vídeos, Thais aparece mostrando uma mesa com bolo e docinhos de festa. Ao longo dos stories, os avós das crianças aparecem.

“Depois de todos os cuidados, exames e quarentena. Três meses depois, depois de uma assessoria médica para saber como fazer e tudo o mais, eles chegaram”, se emociona a atriz ao falar da chegada dos avós de Teodoro e Melinda.

A única ‘exigência’ do garoto para o aniversário era que o bolo fosse de cenoura, pedido prontamente atendido pela mãe.

Bolo de cenoura pedido por Teodoro, no aniversário de três anos dele Foto: Instagram/@tatafersoza

Depois da comemoração que, segundo Thais, foi antes do café da manhã, Teodoro aparece brincando e é surpreendido pela mãe, que aparece dando abraços e beijos no pequeno.

Thais Fersoza e o filho Teodoro Foto: Instagram/@tatafersoza

Na timeline do Instagram, Thaís Fersoza relembrou o dia do nascimento de Teodoro, três anos atrás. Na foto, ainda na maternidade, a atriz segura o bebê e Michel Teló aparece ao lado.

“E ele chegou.. de forma arrebatadora desde o primeiro momento! ‘To grávida’! Eu disse. ‘To grávida, Michel!’ Um misto de tantos sentimentos, tanta intensidade, queríamos tanto você e não é que você veio rapidinho? Quando quis, como quis! Meu menino generoso, apressado, ansioso por fazer parte da sua família! Que presente de Deus”, escreveu na legenda da foto.

Thais também falou das qualidades do filho: “Divertido! Esperto! Amoroso! A mamãe te ama de um tanto, meu filho... obrigada por ter vindo! Não faria o menor sentido se não fosse assim. Amo seu olhar, amo seu jeitinho faceiro, sua histórias, seu sorriso gigante e seu abraço apertado. Que Deus te proteja e te guarde sempre! Bênçãos no coração. Você é o amor da vida da mamãe!”, concluiu.