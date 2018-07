Thais Fersoza comemora primeiro mês de sua filha Melinda

Thais Fersoza e a filha, Melinda. Foto: Reprodução/Instagram

Parece que foi ontem que Melinda, filha de Thais Fersoza e Michel Teló, nasceu, mas já faz um mês e a mãe não esconde todo o seu amor pela pequena. Na última quinta-feira, 1, a atriz publicou uma foto da filha no Instagram e comemorou seus 30 dias de vida.

"O sorriso mais lindo do mundo! Há 1 mês comecei a entender e viver esse amor... Ainda me faltam palavras pra descrever o q senti a primeira vez q olhei pra ela.. Me faltou ar, meu coração disparou, senti a maior emoção do mundo! Como eu te amo Melinda.. Como me sinto especial por ter dado à luz a você.. Minha benção de Deus, minha maravilhosa!!!! Sou completamente apaixonada por essa pessoinha..", escreveu Thais.

Melinda nasceu no primeiro dia de agosto, em São Paulo. Os pais fizeram questão de anunciar o nascimento da filha em suas redes sociais, e, na época, disseram que era "o dia mais especial" de suas vidas e que o momento era mágico.