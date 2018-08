Thais Fersoza anuncia que não vai renovar contrato com a Record

A atriz Thais Fersoza. Foto: instagram.com/@tatafersoza

A atriz Thais Fersoza decidiu não renovar seu contrato com a Record TV, que vence neste dia 31 de janeiro. A informação é da jornalista Patrícia Kogut, e tem o respaldo da própria Thais, que compartilhou o texto em seus stories no Instagram nesta terça-feira, 16.

A última participação da atriz na emissora foi na novela Escrava mãe, finalizada em 2015. De lá para cá Thais teve dois filhos com o marido Michel Teló: Melinda de 1 ano e Teodoro, agora com 5 meses. Hoje ela concilia a maternidade com o canal Tatá Fersoza - Nasce uma Mãe no Youtube.

A atriz comentou o encerramento do ciclo em seus stories, no Instagram. “Que venham novos planos, novos projetos, novas parcerias”, escreveu Thais.

“Quero conciliar a vida pessoal com a profissional, como todo mundo faz. A ideia é buscar novos caminhos mesmo”, contou à colunista.

O E+ entrou em contato com a Record TV, que disse que a emissora não se pronuncia sobre o desligamento de contratados.

Veja as publicações de Thais:

Reprodução stories Instagram de Thais Fersoza. Foto: instagram.com/@tatafersoza/Reprodução