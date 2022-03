Thaís Braz retira adesivo protetor após cirurgia de redução da testa: 'Que alívio'

A influenciadora Thais Braz compartilhou com seus seguidores, nesta segunda-feira, 14, o andamento do pós-operatório da frontoplastia que realizou em 9 de março. O procedimento consiste em diminuir o tamanho da testa. Foto: Instagram / @thaisbraz

A influenciadora e ex-BBB Thais Braz mostrou aos seus seguidores nesta segunda-feira, 14, como anda o pós-operatório após o procedimento que a influenciadora fez para redução da testa. Ela reduziu dois centímetros da região que passou a ter seis. Ela mostrou aos internautas que retirou a fita, um adesivo protetor que estava sob a testa desde que Thaís realizou a cirurgia, no dia 9 de março.

"Bom dia! Tirei o tape, acabei de tirar. Ainda está grudadinho aqui na minha testa. E o cabelo também ficou cinco dias com o negócio aqui, está meio amassadinho. Vou tomar banho agora, lavar o cabelo agora. Nossa, gente, sério... Que alívio!", contou Thais nas redes sociais. Ela ainda revelou o que mais tem sentido falta de fazer no pós-operatório: "Por incrível que pareça eu tô com muita saudade de treinar".

Frontoplastia

Thais compartilhou o resultado da frontoplastia que fez para retirar dois centímetros da testa. Foto: Instagram / @institutodafacesp

O procedimento feito pela dentista se chama frontoplastia e consiste na parte da pele da testa ser retirada e o couro cabeludo passar a ocupar a região. Anteriormente, a influenciadora havia explicado que as regiões inferior e média do seu rosto tinham cerca de seis centímetros, mas a testa tinha oito, o que ela achava desproporcional. Ela revelou que sofria com comentários maldosos.

“Essas pessoas que me criticaram, me chamando de testuda, estão me criticando agora por eu ter feito uma cirurgia e vão achar um outro motivo para me criticar. Eu tenho a plena convicção de que essas pessoas más vão achar um motivo para falar e eu fiz sim, porque me incomodava desde criança e não vou ser hipócrita em dizer que esses comentários não me incomodavam. Chorei várias vezes, fiquei muito triste, mas quero que saibam que fiz essa cirurgia por mim”, contou Thais.