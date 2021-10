Thaila Ayala revela que já perdeu dois bebês e passou por 'cirurgia assustadora'

Thaila Ayala fala sobre aborto espontâneo Foto: Leda Abuhab

Thaila Ayala revelou, neste domingo, 3, que já perdeu dois bebês antes da atual gestação. Com seis meses de gravidez, a atriz terá um menino, chamado Francisco, fruto do relacionamento com Renato Góes.

Thaila ainda teve que passar por uma cirurgia de emergência. Ela falou sobre o assunto no Instagram ao ser questionada por uma fã se teve medo de ter algum problema quando descobriu que esperava um filho.

"Então, uma coisa que vocês não sabem é que eu já tinha perdido dois bebês antes desta terceira gestação. Então, nesta terceira, tive menos medo, porque como já tinha passado por essas duas situações, um aborto espontâneo e uma gravidez nas trompas, eu entendi que não estava fazendo um bolo", declarou.

"Entendi que era uma alma que estava vindo para a minha vida, que Deus manda pra gente. Que quando tivesse que vir, ia dar certo. Se não tivesse que dar certo, não ia. Não é do nosso controle. Eu realmente acredito nisso. Então, na terceira eu estava mais tranquila", explicou.

Por causa da gravidez nas trompas, a artista teve que passar por uma cirurgia às pressas. "Perdi a trompa direita, mas passei por uma cirurgia meio assustadora, porque foi em cima da hora. O bebê, ao invés de descer com sangue e tudo, subiu para o abdômen. Então, meus órgãos ficaram todos boiando ali com um litro de sangue sujo, o que é superperigoso, poderia ter morrido dependendo da situação, poderia ter dado uma infecção generalizada", recordou.

Ela contou ainda que, quando teve um aborto espontâneo na primeira vez, não sabia que estava grávida. "Na segunda eu já sabia, então fiquei supernervosa com esses medos todos. Foi tudo muito perto. O primeiro aborto espontâneo foi em novembro, a cirurgia foi em fevereiro e em abril engravidei de novo", afirmou.